Infortunio Ibrahimovic: ecco quando dovrebbe rientrare lo svedese

MILAN NEWS – Esattamente un mese fa, il 25 maggio, in seguito ad uno scatto nella partitella finale di allenamento al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), l’attaccante Zlatan Ibrahimovic si fermò per un problema muscolare.

Un infortunio che, in seguito agli esami strumentali, risultò essere una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. Da allora, Ibrahimovic ha svolto già altri tre controlli e la guarigione del muscolo lesionato sta procedendo a gonfie vele.

Irrealistico vedere Ibrahimovic a disposizione di Stefano Pioli domenica pomeriggio, a ‘San Siro‘, per Milan-Roma; molto più probabile, invece, che il bomber nativo di Malmö sia abile ed arruolabile per le gare successive.

Ibrahimovic punta a rientrare per Spal-Milan di mercoledì 1° luglio a Ferrara e ad esserci, assolutamente, per Lazio-Milan di sabato 4 luglio allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma. SUL MERCATO, INTANTO, È PARTITA UNA TRATTATIVA PER IL SUO EREDE >>>