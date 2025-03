Infortunati Milan, soltanto Emerson Royal indisponibile per Conceicao

Con il rientro di Alessandro Florenzi nella lista dei convocati già per Lecce-Milan della scorsa settimana e il ritorno in gruppo di Ruben Loftus-Cheek ieri, con l'inglese già a disposizione dell'allenatore Sérgio Conceição per Milan-Como di sabato a 'San Siro' in campionato, resta soltanto un giocatore nell'elenco degli infortunati rossoneri.