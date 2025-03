Il Diavolo, così, potrà allungare le rotazioni in mezzo al campo oppure avere un elemento in più da schierare sulla trequarti: nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, l'anno passato, sfruttando le sue doti (forza fisica e capacità di inserimento), il numero 8 rossonero aveva infatti totalizzato 10 gol in 40 partite.

Un calvario lungo, di fatto, tre mesi pieni con un solo cameo — Ciò che più conta, al momento, è che Loftus-Cheek si sia messo alle spalle un lungo calvario. L'ex Chelsea era sceso in campo nei minuti conclusivi della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, lo scorso 6 gennaio, al suo rientro da un mese di stop per un problema muscolare accusato in Milan-Sassuolo di Coppa Italia del 3 dicembre.

Da quel momento, una fastidiosa ricaduta, il rientro sempre rinviato e, a conti fatti, uno stop di altri due mesi. Ora Loftus-Cheek è pronto perlomeno ad entrare in distinta per Milan-Como.