Genoa-Milan, in dubbio Gabbia. Tornerà Saelemaekers | Serie A News

Milan, Gabbia a rischio per il match di ‘Marassi’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Matteo Gabbia, uscito al 5′ di Milan-Parma ieri sera a ‘San Siro‘, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Pertanto, Gabbia è in dubbio per Genoa-Milan, gara della 12^ giornata di Serie A, in programma mercoledì sera, ore 20:45, a ‘Marassi‘. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Dovrebbe, invece, essere del match l’esterno belga Alexis Saelemaekers. L’ex Anderlecht ha infatti saltato la sfida contro i ducali soltanto per un’indisposizione. Sarà sicuramente assente, per Genoa-Milan, il regista Ismaël Bennacer, per il quale si teme un lungo stop. Calciomercato Milan, individuato il vice di Zlatan Ibrahimovic >>>