Milan-Parma, infortunio Bennacer: si teme un lungo stop | Serie A News

Milan-Parma, brutte notizie per Bennacer?

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Ismaël Bennacer, uscito per infortunio al 75′ di Milan-Parma 2-2 e rimpiazzato in campo da Sandro Tonali, può restare fuori a lungo. Il regista potrebbe essersi infortunato seriamente. Secondo quanto riferito, infatti, da Peppe Di Stefano nel post-partita di ‘Sky Sport‘, per il franco-algerino classe 1997 si teme uno stiramento. Bennacer verrà valutato nelle prossime ore. Ma il Milan rischia, così, di aver perso per molto tempo uno dei suoi titolari inamovibili. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>