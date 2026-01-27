Milan-Como, apre la vendita dei biglietti: tutte le info necessarie

Anche se non sono state ancora definite data e orario del recupero di Milan-Como, sfida della 24^ giornata posticipata a data da definirsi, il club rossonero ha annunciato il giorno in cui inizierà la vendita ufficiale dei biglietti. Il motivo per cui la partita è stata posticipata? Gli impegni legati alle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 proprio a 'San Siro'. Intanto, ecco il comunicato del club rossonero.