Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan info biglietti Recupero Milan-Como, annunciata la vendita dei biglietti: tutte le informazioni necessarie

BIGLIETTI MILAN

Recupero Milan-Como, annunciata la vendita dei biglietti: tutte le informazioni necessarie

Milan-Como, apre la vendita dei biglietti: tutte le info necessarie
Il club rossonero ha annunciato sul proprio sito la data in cui comincerà la vendita ufficiale per ii biglietti di Milan-Como
Redazione

Anche se non sono state ancora definite data e orario del recupero di Milan-Como, sfida della 24^ giornata posticipata a data da definirsi, il club rossonero ha annunciato il giorno in cui inizierà la vendita ufficiale dei biglietti. Il motivo per cui la partita è stata posticipata? Gli impegni legati alle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 proprio a 'San Siro'. Intanto, ecco il comunicato del club rossonero.

(Fonte acmilan.com) - Nel match valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A il Milan affronterà il Como a San Siro. Sarà lo scontro numero 36 tra le due squadre: il bilancio vede 20 vittorie rossonere, 5 successi comaschi e 10 pareggi.

LEGGI ANCHE

INFORMAZIONI GENERALI

—  

La data e l'ora di Milan-Como non sono state ancora definite.

BIGLIETTI

—  

I biglietti per Milan-Como sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:

  • Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 27 gennaio e fino alle 23.59 di giovedì 29 gennaio, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

  • Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di martedì 27 gennaio alle 23.59 di giovedì 29 gennaio, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

  • Vendita libera: dalle ore 15.00 di venerdì 30 gennaio e fino a esaurimento delle disponibilità.

    • PROMOZIONI

    —  

    A partire dalla fase abbonati sarà attiva la Promo Friends al costo di 1€: acquistando un biglietto a tariffa intera, sarà possibile acquistarne un altro a 1€. I biglietti con Promo Friends possono essere acquistati insieme ad un biglietto intero in rapporto 1:1 (es. 1 intero + 1 ridotto; 2 interi + 2 ridotti).

    MATCHDAY UPGRADES

    —  

    Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

  • Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

  • Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere una intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di 38€, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.

    • Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

    TIFOSI CON DISABILITÀ

    —  

    Il biglietto per Milan-Como ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

    LEGGI ANCHE: Allegri, vuoi giocare di sponde e ripartenze? La chiave per il Milan si chiama Fullkrug>>>

    CLUB 1899

    —  

    Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.

    Leggi anche
    Milan Femminile, arriva la Ternana: tutte le informazioni per l’acquisto dei tagliandi
    Derby Milan-Inter, prosegue la vendita dei biglietti: tutte le informazioni necessarie

    © RIPRODUZIONE RISERVATA