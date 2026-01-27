Milan-Como, apre la vendita dei biglietti: tutte le info necessarie

INFORMAZIONI GENERALI—
La data e l'ora di Milan-Como non sono state ancora definite.
BIGLIETTI—
I biglietti per Milan-Como sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:
PROMOZIONI—
A partire dalla fase abbonati sarà attiva la Promo Friends al costo di 1€: acquistando un biglietto a tariffa intera, sarà possibile acquistarne un altro a 1€. I biglietti con Promo Friends possono essere acquistati insieme ad un biglietto intero in rapporto 1:1 (es. 1 intero + 1 ridotto; 2 interi + 2 ridotti).
MATCHDAY UPGRADES—
Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:
Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.
TIFOSI CON DISABILITÀ—
Il biglietto per Milan-Como ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.
LEGGI ANCHE: Allegri, vuoi giocare di sponde e ripartenze? La chiave per il Milan si chiama Fullkrug>>>
CLUB 1899—
Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.
© RIPRODUZIONE RISERVATA