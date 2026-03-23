Il Milan sfiderà la Juventus il 26 aprile allo stadio San Siro di Milano. Una sfida che potrebbe essere molto importante sia per la corsa Scudetto sia per la corsa verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Curva Sud del Milan ha ancora una volta protestato contro il prezzo dei biglietti predisposti dal club rossonero in vista di un big match come quello contro i bianconeri. Ecco lo screen su Instagram.