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Biglietti Milan-Juventus, la Curva Sud protesta ancora con il club: ecco il motivo

Biglietti Milan-Juventus, la Curva Sud protesta ancora con il club: ecco il motivo
Alle 15 di oggi aprirà la vendita libera dei biglietti per Milan-Juventus. La Curva Sud rossonera protesta per il prezzo dei tagliandi. Ecco il post social
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan sfiderà la Juventus il 26 aprile allo stadio San Siro di Milano. Una sfida che potrebbe essere molto importante sia per la corsa Scudetto sia per la corsa verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Curva Sud del Milan ha ancora una volta protestato contro il prezzo dei biglietti predisposti dal club rossonero in vista di un big match come quello contro i bianconeri. Ecco lo screen su Instagram.

"Ci è sempre stato detto dal Milan che bisogna rispettare reciprocità tra gli stessi settori: ebbene i milanisti del terzo blu pagheranno 99 euro, cioè il doppio dei gobbi al terzo verde (45 euro) con i prezzi del secondo verde e del secondo blu rialzati a 139 euro. La riconoscenza del Milan verso i propri tifosi ...".

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Questo il messaggio lanciato dalla tifoseria organizzata del club rossonero in vista di una partita che si giocherà tra poco più di un mese. Nello screen presente tutto il listino prezzi.

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