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Per Milan-Como Women è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Lo stadio è raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Solbiate Arno sull'Autostrada A8 dei Laghi ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze.
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I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel giorno partita.
MILAN-COMO WOMEN, SERIE A WOMEN
DOMENICA 22 MARZO ALLE ORE 18.00
VELODROMO ATTILIO PAVESI - FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
BIGLIETTI: 5€ - CLICCA QUI
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