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Milan Femminile, sfida al Como per l’Europa: aperte la vendita dei tagliandi

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Dopo due trasferte, il Milan Femminile torna in casa: ecco il Como. In vista del match, è stata aperta la vendita dei tagliandi: le info
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo due trasferte, il Milan Femminile di coach Bakker si prepara a giocare tra le mura casalinghe. La prossima avversaria, dopo la Juventus, sarà proprio il Como. L'appuntamento è fissato il 22 marzo alle ore 18:00. Ecco, di seguito, tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi, in vendita al prezzo di 5 euro:

(Fonte acmilan.com) - Dopo due trasferte consecutive - e la bella vittoria di Biella sulla Juventus - il Milan femminile torna a giocare davanti al proprio pubblico in un impegno difficile per continuare a inseguire la possibilità di un piazzamento europeo. L'avversaria della 17ª giornata di Serie A Women è il Como Women, squadra che ha vinto gli ultimi tre precedenti contro di noi (tra cui quello dell'andata lo scorso ottobre): è tanta, quindi, la voglia di riscatto. Per ottenere il massimo la squadra ha bisogno del sostegno dei propri tifosi, e l'appuntamento è per domenica 22 marzo alle 18.00

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Per Milan-Como Women è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Lo stadio è raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Solbiate Arno sull'Autostrada A8 dei Laghi ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze.

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I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel giorno partita.

MILAN-COMO WOMEN, SERIE A WOMEN

DOMENICA 22 MARZO ALLE ORE 18.00

VELODROMO ATTILIO PAVESI - FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

BIGLIETTI: 5€ - CLICCA QUI

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