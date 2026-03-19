(Fonte acmilan.com) - Dopo due trasferte consecutive - e la bella vittoria di Biella sulla Juventus - il Milan femminile torna a giocare davanti al proprio pubblico in un impegno difficile per continuare a inseguire la possibilità di un piazzamento europeo. L'avversaria della 17ª giornata di Serie A Women è il Como Women, squadra che ha vinto gli ultimi tre precedenti contro di noi (tra cui quello dell'andata lo scorso ottobre): è tanta, quindi, la voglia di riscatto. Per ottenere il massimo la squadra ha bisogno del sostegno dei propri tifosi, e l'appuntamento è per domenica 22 marzo alle 18.00