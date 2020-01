Ibrahimovic e i gol nel mese di gennaio: ora ne mancano 3

ULTIME MILAN – Ibra nel mese di gennaio 2011: 4 gol, uno a testa contro Udinese, Lecce, Cesena e Catania. Ibra nel mese di gennaio 2012: 4 gol, uno contro Atalanta e Cagliari, due contro il Novara. Ibra nel mese di gennaio 2020: 1 gol a Cagliari, un palo e un bellissimo gol annullato. Ibra non vuole fermarsi, per lui i 38 anni non sono un problema e le statistiche non devono essere un traguardo o un obbligo.

Ma se Zlatan tenesse fede alla regola del 4 anche nel corso di questo mese, ai tifosi del Milan non dispiacerebbe affatto. In calendario nel mese di gennaio ci sono in questo momento 3 partite… a disposizione: contro la Spal in Coppa Italia martedì alle 18.00, poi Milan-Udinese e Brescia-Milan.

Sia contro i friulani che contro i bresciani, Ibra finora ha una media perfetta con la maglia del Milan: 1 partita, 1 gol. L’unica gara contro l’Udinese giocata da Zlatan è il 4-4 del gennaio 2011, una partita incredibile in cui i rossoneri si erano ritrovati in svantaggio 1-3 prima di rimontare fino al pareggio. Una e solo una anche la partita giocata contro il Brescia: 3-0 a San Siro, suo il primo gol, nel dicembre 2011.

Basta tenere la media… anche se Ibra non è un juke-box. Zlatan è uno straordinario professionista, un uomo molto intelligente, un atleta che si è calato nella nuova realtà del Milan con grande sensibilità. Che i compagni gli riconoscono, come dimostra a Cagliari il grande abbraccio che tutti sono corsi a tributargli dopo il gol del 2-0.

Fonte: AC Milan Official App

