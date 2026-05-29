Il ricordo dello Scudetto con Zaccheroni

Come ha ricordato Ganz, la Serie A 1998-1999 si è conclusa con la vittoria del Milan, al suo sedicesimo titolo. L'ex attaccante rossonero è stato una figura chiave per il trionfo del Diavolo, un’annata importante sotto la guida di Alberto Zaccheroni. Arrivato dall'Inter, il bomber friulano ha segnato gol molto importanti, chiudendo l'esperienza con la maglia del Milan con 52 presenze e 11 reti. Vincendo le ultime sette partite della stagione, i rossoneri riuscirono a togliere alla Lazio uno Scudetto che sembrava già assegnato ai biancocelesti. Il 23 maggio, con la vittoria per 2-1 a Perugia, il Milan trionfò concludendo a quota 70 punti, uno sopra alla squadra della Capitale.