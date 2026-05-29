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Esclusiva PM – Ganz: “Maldini e Sheva tra i più forti. Con lo Scudetto toccato l’apice”

Ganz cuore rossonero: “Per sempre orgoglioso dello scudetto vinto con il Milan” | PM (esclusiva Pianeta Milan)
L'inviato di Pianeta Milan Matteo Chini ha intercettato in esclusiva l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz. Ecco le sue parole sul suo passato con la maglia del Diavolo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Oggi 29 maggio dalle 20.00 al Puma House of Football sta andando in scena un evento importante per il Milan: la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. L'inviato di Pianeta Milan Matteo Chini ha intercettato in esclusiva l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz (qui la nostra esclusiva con Abbiati). Ecco le sue parole.

Esclusiva PM, Ganz parla del suo passato in rossonero

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"Io gioco ancora, precisamente a calcio a 7. Il ricordo di Claudio è sempre bellissimo ed è emozionante cercare sempre di fare gol. I più forti con cui ho giocato? Sicuramente Maldini, poi è arrivato Shevchenko, tra i migliori attaccanti del mondo. Quando vinci non puoi dirne solo uno, siamo stati grandi nel 1998-99. Il mio ricordo più bello al Milan è lo Scudetto, ho toccato l'apice della mia carriera. Quello e l'esordio in Champions League a 31 anni".

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Il ricordo dello Scudetto con Zaccheroni 

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Come ha ricordato Ganz, la Serie A 1998-1999 si è conclusa con la vittoria del Milan, al suo sedicesimo titolo. L'ex attaccante rossonero è stato una figura chiave per il trionfo del Diavolo, un’annata importante sotto la guida di Alberto Zaccheroni. Arrivato dall'Inter, il bomber friulano ha segnato gol molto importanti, chiudendo l'esperienza con la maglia del Milan con 52 presenze e 11 reti. Vincendo le ultime sette partite della stagione, i rossoneri riuscirono a togliere alla Lazio uno Scudetto che sembrava già assegnato ai biancocelesti. Il 23 maggio, con la vittoria per 2-1 a Perugia, il Milan trionfò concludendo a quota 70 punti, uno sopra alla squadra della Capitale.

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