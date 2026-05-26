Il tam-tam mediatico scattato dopo la foto a Istanbul tra Paolo Maldini e Hakan Safi, imprenditore e candidato alla presidenza del Fenerbahçe per le elezioni del 6-7 giugno 2026, ha subito preso la direzione del sensazionalismo. In molti hanno gridato al "tradimento", parlando dell'ex capitano del Milan pronto a insediarsi come classico direttore tecnico o dirigente operativo del club turco. La realtà, però, è molto più sottile, strategica e moderna. La si intuisce anche dalla sua recente intervista (pubblicata oggi, eccola), e la esplicitiamo noi dopo aver indagato: Maldini non andrà a fare il dipendente o l'uomo di scrivania a Istanbul. Semmai, è pronto a fare 'Ibrahimović del Fenerbahçe'.