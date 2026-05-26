PIANETAMILAN news milan esclusive Maldini al Fenerbahçe? No, sarà “l’Ibra di Istanbul”. La nostra ricostruzione (e occhio a Leão) | PM NEWS

ESCLUSIVA MILAN

Maldini al Fenerbahçe? No, sarà “l’Ibra di Istanbul”. La nostra ricostruzione (e occhio a Leão) | PM NEWS

Paolo Maldini, ex difensore e dirigente AC Milan, è nel mirino dei turchi del Fenerbahçe
Paolo Maldini al Fenerbahçe? No, ecco la nostra ricostruzione sul suo futuro e l'intreccio di mercato con Leão
Matteo Ronchetti
Matteo Ronchetti Direttore responsabile 

Il tam-tam mediatico scattato dopo la foto a Istanbul tra Paolo Maldini e Hakan Safi, imprenditore e candidato alla presidenza del Fenerbahçe per le elezioni del 6-7 giugno 2026, ha subito preso la direzione del sensazionalismo. In molti hanno gridato al "tradimento", parlando dell'ex capitano del Milan pronto a insediarsi come classico direttore tecnico o dirigente operativo del club turco. La realtà, però, è molto più sottile, strategica e moderna. La si intuisce anche dalla sua recente intervista (pubblicata oggi, eccola), e la esplicitiamo noi dopo aver indagato: Maldini non andrà a fare il dipendente o l'uomo di scrivania a Istanbul. Semmai, è pronto a fare 'Ibrahimović del Fenerbahçe'.

Il piano di Hakan Safi: un Advisor globale

—  

Se Hakan Safi dovesse vincere le imminenti elezioni societarie, il ruolo cucito su misura per Maldini sarà quello di Senior Advisor della proprietà, esattamente come Zlatan Ibrahimović fa oggi con RedBird e Gerry Cardinale a Milano.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

L'obiettivo: L'ex capitano rossonero agirebbe da eminenza grigia esterna. Il suo compito sarà dettare le linee guida da Milano sulla conduzione del club, ristrutturarne la mentalità vincente e consigliare la presidenza sullo sviluppo internazionale del brand.

La panchina: Potrà dare indicazioni tecniche sui profili top a cui affidare la squadra, con l'asse Milano-Istanbul che si scalda già. Attenzione anche ad Antonio Conte.

Il fattore Leão: asse bollente a Istanbul

—  

L'intreccio tra Maldini e il calcio turco non si ferma alla governance, ma rischia di scuotere pesantemente il calciomercato, accendendo i riflettori su Rafael Leão. Il portoghese, il cui futuro al Milan appare sempre più incerto, ha scatenato i tifosi commentando con un "Legend" ("Leggenda") il post social dell'incontro tra Maldini e Safi. Dietro i sorrisi social si muovono cifre pesantissime. Sulle tracce del numero 10 rossonero c'è il forte interesse del Galatasaray, pronto a mettere sul piatto un'offerta da 40-50 milioni di euro per il cartellino e ben 10 milioni di ingaggio a stagione per il calciatore. Un inserimento prepotente a cui, proprio nei giorni scorsi, ha risposto lo stesso Fenerbahçe avviando i primi contatti per capire i margini di un clamoroso inserimento. Se Safi dovesse spuntarla alle elezioni, la presenza di Maldini diventerebbe la carta magnetica per convincere la stella portoghese.

Nessun tradimento: Maldini resta il Milan

—  

È fondamentale disinnescare sul nascere la retorica del "voltafaccia". Vedere Paolo Maldini rimettersi in gioco all'estero, a tre anni dal traumatico licenziamento operato da RedBird, non cancella e non scalfisce nulla. Maldini non deve giurare fedeltà aziendale a vita a chi lo ha allontanato: Paolo è il Milan, una colonna della sua storia scritta nella pietra che nessuna esperienza dirigenziale o di consulenza altrove potrà mai sbiadire. Istanbul, per lui, sarebbe solo un'affascinante e remunerativa collaborazione. Il cuore è un'altra cosa, e  sappiamo bene dov'è quello di Maldini.

Leggi anche
ESCLUSIVA – Acquafresca pre Milan-Cagliari: “Allegri TOP con rimpianti. Pisacane,...
ESCLUSIVA PM | Milan-Atalanta, contestazione in vista: la Curva Sud si unisce alla protesta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA