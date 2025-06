Zaccheroni: “Lo scudetto con il Milan sottovalutato? Forse è colpa mia perché…”

Sullo scudetto vinto con il Milan nel 1999 e il perché sia sottovalutato: “Forse è colpa mia, io non sono mai stato mediatico. Non ho mai cercato le prime pagine, non davano la formazione ai media: il telefono suona, non la davo mai. Qualcuno ha pensato che ci fosse un giornalista, con cui ci trovavamo spesso allo stesso ristorante: Marco Treves, indovinava la formazione. Ma io dovevo gestire i giocatori, non i giornalisti. E non ho mai avuto tanto spazio mediatico, perché non mi premeva”.