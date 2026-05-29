Abbiati fa riflettere

Le dichiarazioni rilasciate in esclusiva da Abbiati toccano due argomenti molto caldi per quanto riguarda il Milan di fine stagione. Leao ha un talento che non si discute, ma quest'anno ha lottato contro la pubalgia e un ruolo che non era suo: nel 3-5-2 di Allegri ha fatto tantissima fatica a giocare come prima punta. Il suo futuro potrebbe essere lontano dal Milan, ma molto dipenderà dal nuovo allenatore rossonero: con un gioco più offensivo e il ritorno del tridente, il portoghese potrebbe anche restare. Condivisibili le parole sull'allenatore: come ha sottolineato giustamente Abbiati, al Milan serve un progetto serio che duri anni e che non si perda dopo le prime difficoltà. I rossoneri hanno cambiato troppo in queste ultime stagioni e ora serve continuità.