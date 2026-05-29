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Esclusiva PM – Abbiati: “Leao è questo o lo ami o lo odi. Nuovo allenatore? Ecco cosa servirebbe al Milan”

Abbiati: 'Leao è questo o lo ami o lo odi. Nuovo allenatore? Ecco cosa servirebbe al Milan' | PM (esclusiva Pianeta Milan)
L'inviato di Pianeta Milan Matteo Chini ha intercettato in esclusiva l'ex portiere rossonero Christian Abbiati. Ecco le sue parole su Leao e il nuovo allenatore rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Oggi 29 maggio dalle 20.00 al Puma House of Football sta andando in scena un evento importante per il Milan: la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. L'inviato di Pianeta Milan Matteo Chini ha intercettato in esclusiva l'ex portiere rossonero Christian Abbiati. Ecco le sue parole.

Esclusiva PM, Abbiati parla di Leao e non solo

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"Leao è un grande giocatore, è questo tipo di calciatore, o lo ami o lo odi. Sarà la società a decidere se puntare ancora su di lui o meno. L'allenatore? Ero il primo tifoso di Allegri, ora non so chi potrà essere il nuovo tecnico del Milan. Spero che la società abbia un piano per 2-3 anni e prosegua con lo stesso allenatore. Con Berlusconi, Galliani e Braida eravamo più una famiglia, eravamo più uniti. Non posso commentare la gestione odierna, perché non sono più lì".

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Abbiati fa riflettere

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Le dichiarazioni rilasciate in esclusiva da Abbiati toccano due argomenti molto caldi per quanto riguarda il Milan di fine stagione. Leao ha un talento che non si discute, ma quest'anno ha lottato contro la pubalgia e un ruolo che non era suo: nel 3-5-2 di Allegri ha fatto tantissima fatica a giocare come prima punta. Il suo futuro potrebbe essere lontano dal Milan, ma molto dipenderà dal nuovo allenatore rossonero: con un gioco più offensivo e il ritorno del tridente, il portoghese potrebbe anche restare. Condivisibili le parole sull'allenatore: come ha sottolineato giustamente Abbiati, al Milan serve un progetto serio che duri anni e che non si perda dopo le prime difficoltà. I rossoneri hanno cambiato troppo in queste ultime stagioni e ora serve continuità.

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