"Cristhian ha ancora un anno di contratto. Stiamo parlando con il club e cerchiamo di ottenere il meglio da tutte le parti. Ora lui pensa solo ad aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'interesse del Milan per Cristhian Mosquera. In Spagna c'è chi parla di un'offerta rifiutata dal Valencia. Cosa può raccontarci a riguardo? Ha avuto contatti con il Milan?

"Penso che il Valencia abbia due giovani difensori centrali di alto livello, Cristhian e Yarek Gasiorowski. E ho l'opportunità di lavorare con entrambi. Ed è normale che i club di alto livello chiedano informazioni su di loro. Sono giocatori giovani, internazionali e giocano con club di prima divisione nella massima serie. Non posso parlare di un club o dell'altro, non è professionale per me, non posso parlare dei nomi di altri club. Ho rispetto per il Valencia. Ora Cristian gioca con il Valencia e non posso dire altro a riguardo".

"Mosquera è completo. Può giocare con diversi moduli" — Che tipo di difensore è Cristhian Mosquera? Pensa che potrebbe essere adatto al gioco del Milan e di Sérgio Conceicao?

"Lui è un giocatore più completo. Fisico atletico, veloce, forte. Ottima mentalità, sempre concentrato sul gioco, bravo con la palla.

Può giocare con diversi stili/moduli di gioco. Non ha problemi con questo. Ma ripeto, non voglio parlare di altri club o allenatori. Sta giocando a Valencia e non sarebbe una cosa seria, parlare di Cristhian in un altro club".

Agente Mosquera: "Bacca era felice al Milan. Addio deciso dal club" — Carlos Bacca ha detto spesso che gli sarebbe piaciuto restare al Milan. Perché alla fine ha deciso di andarsene?

"Bacca era felice al Milan. Per lui e per la sua famiglia. È stata una decisione del club. Abbiamo accettato e ho trovato una soluzione per il giocatore e per il club. Ha segnato più di 30 gol in 2 stagioni e non è facile".

Le sarebbe piaciuto vedere Bacca nel Milan con tutte questa qualità sulle fasce (Theo, Leao, Pulisic)? E quanti gol avrebbe potuto segnare in questo Milan offensivo?

"Bacca ha segnato e segna gol con diverse squadre, con diversi giocatori. È la garanzia del gol. In questa squadra segnerebbe gol al 100%. Nel Milan ci sono sempre stati buoni giocatori, prima e ora".

C'è mai stato un altro suo cliente vicino al Milan o di cui si è parlato con il Milan? Tra i giovani, ma magari anche Josep Martinez ...

"La mia agenzia lavora con alcuni buoni giocatori, alcuni dei quali sono giocatori internazionali e giocano in buoni club, quindi è normale che i club mi chiedano informazioni su di loro, hanno bisogno di conoscere il mercato, la situazione dei giocatori".