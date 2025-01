Milan, ci vuole pazienza. Il processo è iniziato e i segnali sono evidenti

Dopo due belle vittorie, e una nuova coppa in bacheca, arriva un deludente pareggio. Il Milan viene fermato, a San Siro, dal Cagliari e non riesce a cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Ci ritroviamo in pieno accordo con Sergio Conceicao: la squadra non era perfetta prima e non è sicuramente un disastro ora. Analizzando la sfida ai rossoblù, infatti, vediamo una formazione che ha fatto il suo gioco ma che non ha saputo approfittare delle, enormi, occasioni create. Se Abraham avesse segnato in una delle due grandi opportunità nel secondo tempo, adesso staremmo parlando di un fantastico Milan grazie alla cura Conceicao.