CALCIOMERCATO MILAN

Da qualche giorno non si parla con insistenza del possibile trasferimento di Cristhian Mosquera dal Valencia al Milan , anche se nelle ultime ore sono giunte alcune interessanti novità. Il calciatore, infatti, recentemente è stato accostato al club rossonero che lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il proprio reparto arretrato. Sicuramente per la sessione estiva di calciomercato, ma non è escluso un tentativo anche per quella di gennaio.

Secondo quanto riferito da Hector Gomez, giornalista spagnolo di 'Tribuna Deportiva', il Milan sarebbe fortissimo su Cristhian Mosquera e avrebbe presentato una prima offerta per il ragazzo, di cui non sono note le cifre. Il Valencia l'avrebbe rifiutata. Il classe 2004 si sarebbe però rifiutato di rinnovare se non con una clausola rescissoria di massimo 20 milioni di euro. Non solo, perché se non dovesse giungere questo prolungamento entro la fine della finestra invernale il presidente Peter Lim potrebbe decidere di venderlo per 20/25 milioni proprio a gennaio.