Calciomercato Milan – Schira: “Rossoneri al lavoro per Mosquera”

La sessione di calciomercato invernale è alle porte ed il Milan, come riportato da Nicolò Schira, punta a rinforzarsi in difesa: l'obiettivo principale è lo spagnolo Christian Mosquera. Quest'ultimo, difensore centrale classe 2004, gioca per il Valencia che, in questo momento, non sta vivendo un buon momento tra posizione in classifica (penultimo con 12 punti) e problemi economici.