Uno dei nomi accostati al Milan in questi primi giorni di calciomercato invernale è stato Cristhian Mosquera , difensore centrale del Valencia : abbiamo parlato dell'interesse del club rossonero e delle trattative per il rinnovo in esclusiva con il suo agente, Sergio Barila . Quest'ultimo è a capo dell'agenzia 'Invsport', che cura gli interessi, tra gli altri, anche di Carlos Bacca . Ecco, dunque, un estratto della sua intervista a noi di ' PianetaMilan.it ' ( QUI L'INTERVISTA COMPLETA ).

"Bacca era felice al Milan. Per lui e per la sua famiglia. È stata una decisione del club. Abbiamo accettato e ho trovato una soluzione per il giocatore e per il club. Ha segnato più di 30 gol in 2 stagioni e non è facile".