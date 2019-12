Donnarumma miglior portiere Under 21 in Europa del weekend

ULTIME MILAN – Un’altra grande soddisfazione per Gianluigi Donnarumma, che domenica dopo domenica si conferma ad altissimi livelli e dimostra di essere ormai un vero e proprio leader del Milan. Anche domenica scorsa, Gigio ha compiuto alcuni grandi interventi. Parate che gli sono valse un posto all’interno della migliore formazione Under 21 della settimana dei primi cinque campionati europei secondo WhoScored, che gli ha assegnato un voto altissimo (8.05) stabilito in base a dei criteri molto specifici e non soggettivi. Completano la formazione altri grandi campioni come Kylian Mbappè. Ecco l’undici completo: G. Donnarumma; Tomiyasu, Bornauw, Zagadou, Davies; Locatelli, Louza, Camavinga; Kulusevski, Mbappè, Sancho.

