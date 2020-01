Coppa Italia – Milan-Spal, Bonaventura: “Ci teniamo a fare bene”

NEWS MILAN – Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima di Milan-Spal, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Bonaventura:

Sulla gara di oggi: “Ci teniamo a fare bene, vogliamo dare continuità alla partita di campionato, vogliamo fare il massimo e riuscire a fare ciò che abbiamo preparato”.

Sul successo di Cagliari: “Dobbiamo pensare alle prossime partite, recuperare terreno in campionato e fare bene in Coppa Italia”.

Sui tifosi del Diavolo: “Motivo in più per spingere al massimo, ci fa molto piacere aver vicino il pubblico, cercheremo di far contenta tutta la gente che è venuta oggi”.

