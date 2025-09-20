Pianeta Milan
CONFERENZA

Udinese-Milan, Zarraga: “Pensavamo di potergli fare più male”

Udinese-Milan, Zarraga: “Pensavamo di potergli fare più male” - immagine 1
Zarraga, giocatore bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Oier Zarraga, giocatore bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se hanno avuto problemi con il nuovo modulo: "È un modulo su cui abbiamo lavorato molto anche in estate, penso non sia stato un problema. Non ci lasciavano però respirare, poi quando prendevano palla ci facevano male negli spazi, hanno gestito meglio la partita e hanno saputo gestire meglio il risultato".

Sul fatto che sembravano impauriti dopo il gol: "Abbiamo perso palloni facili da gestire, anche io, sono in un ruolo dove è importante tenere palla e far respirare la squadra. Non è stato un problema di paura, abbiamo fatto partite solide anche contro squadre più forti, dopo il gol l'hanno gestita meglio e non abbiamo fatto nulla per disturbarli. Volevamo fare qualcosa di bello davanti ai nostri tifosi, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

Se hanno sottovalutato il Milan: "No, non abbiamo sottovalutato il Milan e abbiamo lavorato benissimo in settimana. Eravamo convinti di poter fare loro del male, ma non è stato così"

