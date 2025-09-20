Udinese-Milan, Zarraga: “Pensavamo di potergli fare più male”

Sul fatto che sembravano impauriti dopo il gol: "Abbiamo perso palloni facili da gestire, anche io, sono in un ruolo dove è importante tenere palla e far respirare la squadra. Non è stato un problema di paura, abbiamo fatto partite solide anche contro squadre più forti, dopo il gol l'hanno gestita meglio e non abbiamo fatto nulla per disturbarli. Volevamo fare qualcosa di bello davanti ai nostri tifosi, ma purtroppo non ci siamo riusciti".
Se hanno sottovalutato il Milan: "No, non abbiamo sottovalutato il Milan e abbiamo lavorato benissimo in settimana. Eravamo convinti di poter fare loro del male, ma non è stato così"
© RIPRODUZIONE RISERVATA