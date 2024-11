Abate contro il ‘suo’ Milan Futuro: parole significative sui giovani e…

Alla vigilia di Ternana-Milan Futuro , gara della Serie C prevista per domenica 1° dicembre alle ore ore 15:00, interviene in conferenza stampa Ignazio Abate, tecnico dei rossoverdi . L'ex allenatore del Milan Primavera ha parlato di quella che per lui è una partita più che speciale: oltre ad avere sfiorato la vittoria della Youth League con i giovani rossoneri, Abate è cresciuto calcisticamente nel Milan , diventandone anche il capitano. Domani incontrerà molti talenti cresciuti anche da lui. Ecco le sue parole riprese da calcioternano.it.

Abate ritrova il 'suo' Milan: "E' un derby del cuore. Ci sono tanti calciatori che ho cresciuto"

"Incontriamo un Milan Futuro pieno di talenti, rigenerato dal passaggio del turno in Coppa Italia e che arriverà sicuramente ai play off. Vogliamo migliorarci e trovare i tre punti per proseguire la nostra strada. Nei primi tempi, dopo il vantaggio, si pensa che stare dietro la linea della palla è corretto. Non sempre è cosi. Spesso sento dire che la Ternana per 20/25 abbassa troppo. Ma avere il pallino del gioco per tutti i 90 minuti è difficile. Le partite vanno chiuse prima. La domenica non giochiamo undici contro zero, ci sono gli avversari e sono sempre delle compagini forti. Quindi è fisiologico un abbassamento di ritmi in qualche frangente del match".