Milan Futuro, Sia: “Sono contentissimo! Abbiamo fatto un bel percorso”

Diego Sia , giocatore del Milan Futuro , ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del match di Coppa Italia Serie C contro la Torres , vinto 0-1 dai rossoneri negli ottavi di finale. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sono contentissimo, lo aspettavo da tanto il primo gol tra i professionisti e sono contento sia arrivato stasera con il passaggio del turno in Coppa Italia, ci tenevamo molto. Abbiamo fatto un grandissimo percorso in Coppa, siamo contenti di essere riusciti a passare. Lo volevamo e sapevamo che era importante: siamo sulla strada giusta".