Milan, Pioli: “Conte grande allenatore: dà mentalità e identità”

Stefano Pioli, in occasione della conferenza di presentazione di Cremonese-Milan, ha parlato di Antonio Conte, prossimo rivale Champions

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato da poco in conferenza stampa a Milanello la sfida Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023. Non si poteva, però, non tornare anche sul sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che, tra febbraio e marzo 2023, vedrà i rossoneri opposti al Tottenham di Antonio Conte.