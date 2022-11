Calciomercato Milan – Individuato il centravanti del futuro: le ultime

La Serie A è prossima allo stop per i Mondiali in Qatar e si avvicina, dunque, il periodo in cui non si farà altro che parlare di mercato. Da metà novembre a fine gennaio, infatti, le squadre avranno modo di mettere a segno colpi per migliorare la squadra. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, dal canto loro, utilizzeranno questa finestra di trattative per cercare di rinnovare qualche contratto dei top player in rosa e per imbastire trattative per il futuro.