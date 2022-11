Cremonese-Milan, Pioli: “Tottenham che ci conosce. Su domani…” | LIVE NEWS

Come migliorare la difesa: "Più attenzione e collaborazione. Parlare in campo è importante. Il gol preso sabato su una rimessa ci siamo abbassati troppo, con un giocatore in più in area e poi abbiamo perso la seconda palla. Questione di comunicazione e attenzione, prestare attenzione a ogni singolo particolare. Non possiamo essere imperforabili, ma un po' di comunicazione ci serve. Abbiamo qualità per segnare e non prenderle ci aiuterebbe".