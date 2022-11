Sorteggio ottavi Champions League: sarà Milan-Tottenham | PM NEWS

I criteri del sorteggio Champions

Le prime otto classificate nei gironi (le teste di serie) verranno sorteggiate con le otto seconde. Negli ottavi di finale, non sarà possibile affrontare squadre della stessa nazione e non sarà possibile neanche sfidare squadre uscite dallo stesso girone. Le prime otto classificate giocheranno in trasferta la gara d'andata e in casa la gara di ritorno. Come accaduto nella passata edizione della Champions League, non sarà presente la regola del gol in trasferta.