Milan-Cagliari , questa sarà la prima partita in Serie A dei rossoneri nel 2025. Domani alle 20:45, il Diavolo si gioca la possibilità di rimettersi in corsa per un posto tra le prime quattro in classifica. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa Sergio Conceicao , nuovo allenatore rossonero che al debutto ha battuto la Juventus e l'Inter, vincendo la Supercoppa italiana 2025 . Ecco le sue parole sul calciomercato.

Milan, Conceicao e le ultime di calciomercato. Ecco le parole del portoghese

"Dico la verità: la dirigenza ha provato a parlare in un paio di momenti, che però per me erano sbagliati. Domani abbiamo un'altra partita, avevamo partite. Voglio le tempistiche giuste. Ora non è la cosa più importante. So che dobbiamo parlarne, ma non ora. La cosa più importante è domani, il giorno dopo magari parleremo di una cosa comunque importante, senza dubbi. Rashford? E' un bel giocatore, come tanti altri che sono sul mercato". LEGGI ANCHE: Milan-Cagliari, le parole di Sergio Conceicao alla vigilia>>>