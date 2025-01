Milan-Cagliari, Conceicao: “Loftus-Cheek non ci sarà. Ha avuto una ricaduta”

Milan-Cagliari , questa sarà la prima partita in Serie A dei rossoneri nel 2025. Domani alle 20:45, il Diavolo si gioca la possibilità di rimettersi in corsa per un posto tra le prime quattro in classifica. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa Sergio Conceicao , nuovo allenatore rossonero che al debutto ha battuto la Juventus e l'Inter, vincendo la Supercoppa italiana 2025 . Ecco le su Loftus-Cheek .

"Loftus-Cheek fisicamente non è al top. Per me partono tutti sullo stesso livello. Giorno dopo giorno vedrò in allenamento, dipende anche dalla strategia che ho per ogni partita, chi può partire dall'inizio e chi invece può dare una mano dalla panchina. Nessuno è un titolare assoluto, tutti devono lottare per un posto in squadra. Piccolo problemino c'è con Ruben, non ci sarà domani per la partita. Ha avuto una ricaduta ieri, mi dispiace perché stava crescendo dal punto di vista fisico". LEGGI ANCHE: Milan-Cagliari, le parole di Sergio Conceicao alla vigilia>>>