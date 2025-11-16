La sosta delle Nazionali rivela sempre qualcosa, sia di negativo che di positivo. Mauricio Pochettino , Commissario Tecnico degli Stati Uniti , durante la classica conferenza stampa di rito, ha voluto fare un avviso velato nei confronti di Christian Pulisic, giocatore del Milan, a pochi mesi dalla preparazione delle liste per la il Mondiale del 2026. L'allenatore, magari ancora contrariato dalla polemica creata attorno alla sua non convocazione, ha voluto riferire che nessuno ha il posto sicuro nella sua Nazionale, poi è passato a parlare delle liste.Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Le parole di Pochettino: “Nessuno può sentirsi al sicuro. Era perfetto quando ha giocato contro l’Australia, ma è successo l’imprevisto e abbiamo visto cosa è accaduto. La cosa più importante è che tutti i giocatori arrivino in forma e in ottime condizioni il giorno in cui inizieremo la Coppa del Mondo, o magari un po’ prima perché devo preparare la lista“.