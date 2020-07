Pioli: “Domani in campo il miglior Milan. Senza Rebic, gioca Leao”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Milan-Cagliari, 38^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Interrogato, dai cronisti presenti, sulla formazione che scenderà in campo domani sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘, in occasione di una gara che ha poco da dire in termini di classifica, Pioli ha dichiarato sicuro: “Domani andrà in campo il miglior Milan. Non so se ci sarà la stessa formazione della gara contro la Sampdoria, valuterò nella rifinitura”.

“Non ci sarà Ante Rebic, ma verrà sostituto da Rafael Leao dall’inizio. Qualche cambio ci sarà, ma i giocatori sono pronti e hanno dimostrato di poter dare il loro contributo”, ha concluso Pioli. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

