Serie A – Giudice Sportivo, 11 squalificati: Rebic salta Milan-Cagliari

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono 11 i giocatori squalificati per l’ultima giornata di Serie A. In questi figura Ante Rebic, ammonito nel corso di Sampdoria-Milan: il croato salterà Milan-Cagliari, in programma sabato a San Siro alle ore 20:45. Questi gli altri giocatori: Ghezzal (Fiorentina), al quale è stata inflitta anche una multa di 2 mila euro; Bereszynski (Sampdoria), Lyanco (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Meite (Torino), Obiang (Sassuolo), Papetti (Brescia), Paz (Lecce), Pjanic (Juventus), Rog (Cagliari).

