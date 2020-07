LIVE – Pioli: “Ibra? Spero non sia la sua ultima gara al Milan. Leao titolare”

Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli. Restate con noi di Pianetamilan.it per tutte le notizie della giornata.

Sulla chiusura ai tifosi: “Un saluto a tutti i tifosi del Milan e un saluto a tutti i tifosi che ci hanno seguito il Milan allo stadio. Ci è dispiaciuto molto non condividere questo finale di stagione con loro. Con loro sono sicuro che saremo ancora più forti e mi auguro di vederli il prima possibile. Se siamo stati forti senza di loro, con i tifosi lo saremo ancora di più”.

Sugli obiettivi: “Mi fido di quello che dicono i miei giocatori. Il Milan deve lottare per tornare in Champions. Dobbiamo puntare a quello. Bisogna consolidare quello che abbiamo fatto, ma l’anno prossimo si partirà da zero”.

Su Ibrahimovic: “Spero che domani non sia l’ultima gara di Ibra con la maglia del Milan”

Sulle motivazioni di domani: “Abbiamo fatto 30 e dobbiamo fare 31. E’ un discorso di motivazione personali: dobbiamo stringere i denti e fare il massimo. Il Cagliari è una buona squadra e ha battuto la Juventus. Le motivazioni sono tante”

Sui giovani della Primavera: “Ci sono giovani che dovranno far parte della rosa nella prossima stagione, intendo che possano giocare. Se i giovani sono bravi, bisogna farli giocatore. Punteremo anche su di loro”

Sui punti nel girone di ritorno: “41 punti nel girone di ritorno? Abbiamo fatto un 2020 eccellente, ma non è finita. Ci teniamo a finire bene la stagione. So che sto chiedendo tanto ai miei giocatori, ma abbiamo il dovere di fare altri punti. L’anno prossimo il sesto posto non sarà il nostro obiettivo, ma punteremo su qualcosa di più importante”

Su Kessie, Rebic, Calhanoglu: “Credo che tantissimi giocatori della rosa siano cresciuti e abbiano dimostrato le loro qualità. Ero convinti di avere una squadra di qualità e di valori e che aveva bisogno di conoscersi. La crescita è andata di pari passo, essendo cresciuto anche il gioco, così come i singoli”

Sulla formazione di domani: “Domani andrà a campo il miglior Milan. Non so se sarà la stessa della gara contro la Sampdoria, valuterà nella rifinitura. Non ci sarà Rebic, che verrà sostituto da Rafael dall’inizio. I giocatori sono pronto e hanno dimostrato di poter dare il loro contributo”

Sulla fine del campionato: “Mi dispiace terminare la stagione e staccare, mentre i giocatori hanno bisogno di staccare la spina e recuperare. Però si sta bene insieme qui a Milanello e questo è un aspetto che gratifica il nostro lavoro, ma sono sicuro che questa atmosfera ci sarà anche nella prossima stagione”

Sulla mentalità: “Creare una mentalità è l’aspetto più complicato. Io credo che siamo riusciti anche i tempi ridotti”

Sui ringraziamenti: “Ci tengo a ringraziare il mio staff, che mi ha aiutato tantissimo nel lavoro che è stato fatto. E ringrazio soprattutto a quelle persone che non si vedono la domenica ma che ci aiutano a ottenere i risultati”

Sulla forza mentale della squadra: “Deve essere il nostro filo conduttore perché avremo poca pausa e sicuramente saremo chiamati in causa il 17 settembre. Abbiamo lavorato questa mentalità e questa filosofia di gioco. Questa stagione ci serve per consolidare il tutto in vista della prossima”

La conferenza stampa di mister Pioli a Milanello, come di consueto, inizierà alle ore 14:00.

ULTIME NOTIZIE LIVE MILAN – Ultima fatica di questa lunga, stancante ed anomala stagione 2019-2020 per i rossoneri di Stefano Pioli. Domani sera, alle ore 20:45, a ‘San Siro‘, si disputerà Milan-Cagliari, gara della 38^ ed ultima giornata di campionato, inutile ai fini della classifica (Diavolo già ai preliminari di Europa League, sardi già salvi) ma passerella importante per tanti calciatori e per la nuova, prima maglia del Milan per la stagione 2020-2021. Pioli, in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), introduce i temi principali della sfida contro i rossoblu di Walter Zenga. Restate su ‘PianetaMilan.it‘ per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Pioli!

