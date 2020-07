Calciomercato Milan – Torna di moda il nome di Deulofeu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, in casa rossonera torna di moda il nome di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, che è appena retrocesso con il Watford in Championship, ha annunciato alcuni giorni fa sui social l’addio al club inglese e starebbe mandando segnali importanti per cercare di capire se c’è la possibilità di un ritorno al Milan.

Nell’attuale modulo di gioco dei rossoneri, lo spagnolo si troverebbe a meraviglia, potendo giocare da esterno su entrambe le fasce. Da capire la richiesta economica del club londinese.

