ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ stato designato il direttore di gara per il match di domani sera in programma contro il Cagliari: sarà Marco Serra. L’arbitro piemontese sarà coadiuvato da Gori e Cangiano, mentre il IV uomo sarà Pairetto. In sala Var Manganiello e il suo assistente sarà Galetto. Fischio d’inizio ore 20.45.

