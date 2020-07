CALCIOMERCATO – Ibrahimovic, c’è il rinnovo: durata e cifre / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Avanti insieme. Zlatan Ibrahimovic resterà al Milan. La volontà è comune e nelle ultime ore la dirigenza rossonera ha raggiunto anche un principio d’accordo per quanto riguarda i dettagli.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno contatti continui con l’agente Mino Raiola e addirittura il rinnovo di Ibra potrebbe essere sorprendente rispetto alle aspettative.

Lo svedese può prolungare infatti addirittura per 2 anni, con futuro in dirigenza. Lo stipendio sarà come previsto da 5 milioni più bonus. Nella video news tutte le ultime al riguardo.