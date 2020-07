MILAN-CAGLIARI: i dubbi di formazione per Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Una partita che non ha nulla da dire, Milan-Cagliari della 38^ e ultima giornata di Serie A. I rossoneri sono già certi di chiudere al sesto posto, che significa Europa League, seppur dai preliminari; i sardi sono salvi e al limite possono sperare in un decimo posto per prestigio.

Ecco perché Stefano Pioli potrebbe dare spazio a qualche giocatore che in questa stagione ha avuto meno occasioni. Anche se la formazione iniziale potrebbe essere comunque di primo livello. Nella video news tutti i ballottaggi nella probabile formazione milanista.

