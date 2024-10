Milan Futuro, il tecnico del Perugia: “Classifica bugiarda. Ecco perché”

Il tecnico del Perugia, Alessandro Formisano, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Milan Futuro, partita valida per la 11^ giornata del campionato Serie C Now 2024-25 prevista per domani alle ore 12:30. Belle parole per i rossoneri di Bonera e il suo pensiero sulle seconde squadre (parole da calciogrifo.it).