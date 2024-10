Zauli: “Le seconde squadre? Aiutano molto, guardate il Milan Futuro…”

Intervistato a Tmw Radio, Lamberto Zauli ha parlato della Serie C e delle seconde squadre come il Milan Futuro

Intervistato a Tmw Radio, Lamberto Zauli ha parlato della Serie C e delle seconde squadre come il Milan Futuro: "I ragazzi hanno la fortuna di allenarsi in strutture strepitose, penso alla Juve Next Gen così come al Milan Futuro del giovane bomber Camarda. Cambia tutto... Parlando proprio dei bianconeri, penso che la società sia stata bravissima".