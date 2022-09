Nuovo Stadio, Scaroni: “Vi spiego perché non ristrutturiamo San Siro”

Oggi, presso lo studio Barabino in foro Bonaparte, a Milano , si è tenuta la conferenza stampa di Paolo Scaroni (Presidente AC Milan ) e Alessandro Antonello (amministratore delegato Inter ) che aveva, come tema principale, la realizzazione del nuovo stadio della città ( LEGGI QUI LA CONFERENZA COMPLETA ). Un evento che, di fatto, è stato organizzato alla vigilia del dibattito pubblico sul nuovo impianto sportivo che inizierà domani .

Scaroni ha preso la parola all'inizio: "Tre anni fa abbiamo iniziato questo percorso che guardiamo con ottimismo. Domani inizierà il dibattito pubblico che guardiamo in modo positivo. Ascolteremo quello che uscirà, è vero che è un processo che ci ha fatto perdere un altro anno, ma se riusciremo uscirne in modo positivo sarà un anno guadagnato".

" Io vorrei spiegare perché non si può ristrutturare San Siro - ha sottolineato, quindi, il Presidente del Milan -. Ci sono vari motivi, ma mi limito a dire il motivo principale: come facciamo a giocare 50 partite più altre eventi con un mega cantiere in cui ogni sei giorni entrano 50mila persone ? Vi assicuro che questa cosa è impossibile e molto pericolosa. Tutte le ristrutturazioni sono avvenute dove c'era un solo club e dove c'era uno stadio vicino in cui traslocare per un certo periodo".

"Ogni volta che sento dire perché non ristrutturiamo San Siro penso che chi lo dice o non ha riflettuto fino in fondo oppure non vuole fare niente. Per noi è un'ipotesi impossibile. Quindi o facciamo il nuovo stadio a San Siro oppure lo facciamo da un'altra parte", ha concluso Scaroni nella sua prima parte di intervento. Milan, assalto dalla Premier League per Leao: le ultime news >>>