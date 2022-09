Nuovo Stadio, ecco la Cattedrale: domani il via al dibattito pubblico

Prenderà il via domani il dibattito pubblico per la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Tutte le tappe verso la 'Cattedrale'

'Gazzetta.it' ha ricordato come, da domani, a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, prenda il via il dibattito pubblico per la realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Un impianto sportivo che, come noto, dovrebbe sorgere secondo il progetto sempre in zona San Siro, accanto all'attuale stadio 'Giuseppe Meazza', che verrebbe completamente demolito.