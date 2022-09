Calciomercato Milan – Chelsea e Manchester City in pressing su Leao

Rafael Leao, attaccante del Milan, è un obiettivo di calciomercato dei top club inglesi. I rossoneri, però, vogliono rinnovargli il contratto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di calciomercato del Milan, si è soffermato su Rafael Leao. L'attaccante portoghese classe 1999 è considerato, al momento, il top player della formazione di Stefano Pioli ed uno dei talenti più cristallini dell'intero campionato di Serie A.

Ecco perché ci sono gli occhi della Premier League sul nativo di Almada. In estate il Chelsea ha chiesto Leao. Anche se, in realtà, al Milan non è mai arrivata una proposta ufficiale, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno saputo del corteggiamento dei 'Blues' attraverso gli agenti del lusitano.

Oltre ai londinesi, anche il Manchester City, però, secondo il 'CorSport', ha manifestato interesse per il numero 17 del Diavolo. L'indiscrezione, che arriva direttamente dal Portogallo, riguarda un forte gradimento di Pep Guardiola nei confronti dell'esterno offensivo dei rossoneri.

Calciomercato Milan, Leao fa impazzire i top club di Premier

Anche i 'Citizens' non hanno finora presentato proposte ufficiali di calciomercato al Milan per Leao. Ma bisogna considerare come il 'pericolo' che arrivino sia sempre dietro l'angolo. I club di Premier League, d'altronde, possono permettersi di acquistare un calciatore a suon di milioni. Motivo per cui in Via Aldo Rossi vogliono rinnovare il contratto del giocatore il prima possibile.

Al Milan, in questo periodo, cresce la fiducia sul rinnovo del contratto di Leao. Specialmente per il comportamento riconoscente che il calciatore sta avendo nei riguardi del Milan, che lo sta aiutando ad imporsi e ad esplodere in via definitiva. Le parole di Maldini al 'Festival dello Sport' di Trento suonano come un'apertura importantissima in direzione rinnovo.

Il Milan, che per policy aziendale finora non ha voluto sforare i 4,5 milioni di euro netti a stagione per giocatore, è disposto, secondo il quotidiano romano, a metterne 6 sul piatto per Leao. Ritiene, infatti, che i giocatori di livello vadano pagati di più e il portoghese, senza dubbio, rientra in questa cerchia di 'eletti'.

Ad oggi, però, un accordo per il prolungamento del contratto di Leao con il Milan, la cui data di scadenza è il 30 giugno 2024, non è ancora stato trovato. Nel corso dei mesi, infatti, sono cambiate le richieste economiche dei suoi rappresentanti. Questi ora sono arrivati a chiedere uno stipendio di almeno 7 milioni di euro netti a stagione.

Per via delle sue grandi prestazioni sul campo, certamente. Ma pure per via della cifra (19 milioni di euro circa) che Leao e il Lille devono, equamente divisa, allo Sporting Lisbona, per via della rescissione unilaterale del contratto del giocatore con i 'Leões', avvenuta nel 2018 e che consentì il suo trasferimento a parametro zero al club francese.

Incide, poi, la presenza di più interlocutori con i quali dialogare in sede di trattativa. Il 'Corriere dello Sport', infatti, ha ricordato come non ci sia soltanto Jorge Mendes, storico agente di Leao, a parlare di rinnovo. Dallo scorso mese di aprile, infatti, si è aggiunto al tavolo anche un avvocato francese, amico del padre dell'attaccante, che sta provando ad aiutarlo dal punto di vista legale.

Le idee dei suoi rappresentanti non sempre collimano e, per questo, nei mesi scorsi, ci sono stati anche momenti di confusione. Al Milan, però, questo interessa relativamente. Ciò che interessa è l'aver incassato la volontà di Leao di restare e rinnovare. I rossoneri, ora, stanno accelerano per siglare il nuovo contratto prima dei Mondiali in Qatar. Milan, le news più importanti di lunedì 26 settembre 2022 >>>