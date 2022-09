MERCATO MILAN E TOP NEWS - Tomori non convocato. Idea Terracciano (getty images)

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Fikayo Tomori non è stato convocato da Southgate per la partita di Nations League tra Inghilterra e Germania. Intanto il Milan pensa a Pietro Terracciano per il futuro.