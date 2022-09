Nuovo Stadio, Scaroni: “Fosse per noi faremmo la Cattedrale domattina”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, parlando del nuovo stadio ha espresso rammarico per come il progetto stia andando per le lunghe

Oggi, presso lo studio Barabino in foro Bonaparte, a Milano , si è tenuta la conferenza stampa di Paolo Scaroni (Presidente AC Milan ) e Alessandro Antonello (amministratore delegato Inter ) che aveva, come tema principale, la realizzazione del nuovo stadio della città ( LEGGI QUI LA CONFERENZA COMPLETA ). Un evento che, di fatto, è stato organizzato alla vigilia del dibattito pubblico sul nuovo impianto sportivo che inizierà domani .

Interpellato dai cronisti sui motivi per cui questo progetto, partorito nel 2019, ci stia mettendo una vita a prendere forma, Scaroni ha replicato: "Se un processo decisionale impiega tanti anni, è normale che in quel periodo le cose possano cambiare. Tutto cambia e si muove, non rimaniamo fermi. Di fronte a questi tempi così lunghi il mondo cambia. Il Milan ha pure cambiato proprietà. Succedono tante cose. Non dobbiamo decidere domani mattina purtroppo. Se dovessimo decidere domani alle 7 faremmo la Cattedrale, ma non è così purtroppo. Quindi ci sentiamo liberi".