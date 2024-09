Milan-Venezia, Fonseca: “Leao-Theo? Mai un caso. Titolari? Vedremo”

Il Milan si prepara per una partita fondamentale. I rossoneri, domani a San Siro contro il Venezia , sono quasi costretti a vincere dopo solamente due punti in 3 partite di campionato. Paulo Fonseca , alla vigilia della sfida, ha parlato anche della posizione di Leao e Theo . Ecco le parole del portoghese.

"Un caso mai aperto. Se saranno titolari o no non lo so, vedremo domani. Io posso dire che, al rientro dalle nazionali, li ho trovati bene. Buona atmosfera, allegria, hanno lavorato bene come tutti gli altri".