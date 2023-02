Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Autonomia nulla, ma domani sarà con noi”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino , partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic e su una sua possibile convocazione per il match contro i granata, Pioli ha risposto quanto segue.

"Zlatan sta meglio, ma la sua autonomia è quasi nulla. Ha fatto mezzo allenamento e oggi la rifinitura. Il suo ruolo è sempre stato quello di grande motivatore e di grande giocatore. Spero sia ancora entrambe le cose. Domani sarà con noi perché lo vuole e per noi è importante". Ibra, quindi, sarà in panchina contro il Toro, ma sarà molto difficile vederlo in campo, anche soltanto per uno spezzone di gara. Milan-Torino, la probabile formazione: Pioli sorprende ancora >>>