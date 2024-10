Milan, Gabbia e Maldini: che complimenti da Spalletti. Le sue parole

Luciano Spalletti, CT della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa anche di Matteo Gabbia del Milan e di Daniel Maldini

Luciano Spalletti, CT della Nazionale italiana, riprende il suo cammino in Nations League: giovedì a Roma contro il Belgio, lunedì prossimo a Udine contro Israele. Il ct azzurro ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti anche le convocazioni di Matteo Gabbia, difensore del Milan, e Daniel Maldini, ex rossonero e figlio di Paolo. Ecco le sue parole (fonte Tuttomercatoweb).