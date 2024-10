Fiorentina-Milan, Gabbia: “Potevamo fare molto meglio”

Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine Fiorentina-Milan, 7^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025

Matteo Gabbia , giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan , 7^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su un Milan leggero: "Non abbiamo preso con leggerezza la partita ma potevamo fare meglio. Giusto che ci sentiamo le responsabilità addosso e che chi rimane a Milanello segua il mister perché la strada è positivo. Sui rigori il mister ha già parlato in spogliatoio e sono cose che rimangono lì, ma non siamo contenti del risultato".