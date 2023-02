Milan, Pioli: “Abbiamo fiducia in Tatarusanu, aspettiamo Maignan”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della scelta di non intervenire sul mercato per un nuovo portiere

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato sulle motivazioni che hanno spinto la società a non intervenire sul mercato per un nuovo portiere, l'allenatore del Diavolo ha spiegato come si abbia fiducia in Tatarusanu e si speri nel pronto rientro di Maignan. Di seguito le sue parole.