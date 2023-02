Milan, Pioli: “In campo abbiamo avuto sensazioni diverse dall’allenamento”

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di cosa non è scattato nelle ultime partite

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato su cosa non è scattato nel corso degli ultimi impegni, l'allenatore del Diavolo ha risposto che la squadra ha avuto sensazioni diverse rispetto a quelle provate in allenamento. Di seguito le sue parole.